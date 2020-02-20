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20 февраля • обновлено в 17:27
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"Диджитализаторы хреновы...": Филатов обвинил власть в истерике украинцев из-за коронавируса

1.6т
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Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал ситуацию с возвращением украинцев из Уханя.

Мэр заступился за народ и обвинил во всем украинскую власть. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Мэр Днепра Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов

KP.UA

"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и дрочите в парламенте, экспериментируйте с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", – написал городской голова.

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Филатов добавил, что украинский народ – самый обычный и простой:

"Народ у нас именно такой. Самый обычный. Простой и замученный безнадёгой. Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", – отметил мэр Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет, который доставил эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского города Ухань в Украину, после "приключений" в воздушном пространстве нашей страны успешно приземлился в Харькове. Из-за тумана он сделал 49 кругов над Харьковской областью и после дозаправки в "Борисполе" вернулся в харьковский аэропорт.

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Автор
София Ковнир
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Тег
вирус
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