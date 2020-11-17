Диаспоры Днепра во втором туре выборов мэра города поддержат Филатова, – Ахмедов

Представители различных этнических диаспор, проживающие в Днепре, намерены отдать свои голоса во втором туре выборов городского главы за действующего мэра Бориса Филатова. Эта их оценка той работы по развитию политики мультикультурности, которую городская власть проводила на протяжении пяти последних лет. В частности, целый ряд проектов команда Бориса Филатова реализовала совместно с Объединенным конгрессом азербайджанцев в Украине.

Об этом рассказал журналистам "Наше місто" председатель Объединенного конгресса азербайджанцев в Украине в Днепропетровской области Наджаф Ахмедов.

"С городом в течение этого года было много совместных проектов. Совместные праздники мы проводили. Несколько раз обращались к городу в связи с нашей общиной, нашими людьми. Было много вопросов. Мы обращались и нас услышали.

И на перспективу есть еще набор проектов в городе. У нас есть праздник Навруз Байрам – он в 2009 году стал международным, принят Юнеско. В этом город нас поддержал. Мы несколько лет подряд совместно с городом проводим этот праздник.

Дополнительно мы обращались к городу сделать сквер имени Муслима Магамаева. Нас тоже поддержали. Согласовали проект, выделили участок. На будущее мы планируем тоже совместно с городом сделать памятник Муслима Магамаева. И сделать небольшой парк дружбы Украины и Азербайджана.

В течение 10 лет мы – национальности Днепра – неоднократно обращались к области и к городу, чтобы сделать алею флагов. И это нам не удавалось. Нас не слышали. Нов этот раз нас услышали. Прямо перед горисполкомом сделали аллею флагов. Мы благодарны за это. И во втором туре мы хотим идти голосовать, чтобы наши проекты на будущее все осуществить", — рассказал Ахмедов.