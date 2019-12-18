Деньги на дороги есть, но они не строятся, - советник премьера Юрий Голик

Из-за некачественного менеджмента отдельных облгосадминистраций Украина только в 2019 году недополучила готовых объектов инфраструктуры минимум на 7,5 млрд гривень.

Такие данные приводит советник премьер-министра Юрий Голик в Фейсбуке.

Сумма 7,5 млрд гривен, по данным Голика, складывается из денег, которые были перечислены в областные бюджеты, но не были использованы, только по двум программам – Дорожного Фонда и Государственного Фонда регионального развития (ГФРР).

Юрий Голик

"7,5 млрд гривен не попало через систему ProZorro частным компаниям. Это не созданные рабочие места. Не выплаченные в местные бюджеты налоги. И не возвращенные из той же Польши строители. Не построенные школы. Не открытые детские садики. Не отремонтированные дороги", - сетует Голик.

Причем, эти данные отражают ситуацию только на конец ноября, а до конца года сумма вырастет еще больше.

Лидерами по использованию денег, например, Дорожного Фонда являются Хмельницкая, Сумская, Луганская, Харьковская и Днепропетровская области, в которых дорожные деньги были потрачены на 95% и более.

Хуже остальных деньгами Дорожного Фонда распоряжались администрации Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областей. В этих регионах остались неиспользованными более половины полученных из бюджета средств на ремонт дорог.

Впрочем, показатель использования денег не обязательно говорит о качестве выполненных работ.

"Это только часть проблемы. Вторая ее часть - как, куда и на что были использованы потраченные деньги", - пишет Голик.

По мнению советника премьера, стоит обращать внимание на такие статьи расходов, как капитальное строительство и текущий ремонт.

Капитальный ремонт наглядно демонстрирует презентация Кабмина:

А так называемый "текущий" ремонт – это знакомый всем ямочный ремонт, который приносит только временное облегчение автомобилистам и самим дорогам.

Чтобы текущий ремонт не повторялся из года в год, правительство настаивает на заблаговременном планировании объектов, подлежащих капитальной реконструкции или строительству с нуля.

Недавно Юрий Голик сообщал, что качество выполненных дорожных работ в Украине теперь будут проверять независимые иностранные компании. В частности, австрийская компания iC Consulenten проверит качество выполненных работ на трассе Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.

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