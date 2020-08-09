Чиновник из Кривого Рога угодил в сексистский скандал: призывал забрать у женщин избирательное право

Руководитель Центра семьи и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа выступил против всеобщего избирательного права.

Так, госслужащий убежден, что причиной существующего вокруг "хаоса и бреда" является неспособность женщин и детей принимать адекватные взрослые решения. Скриншотами комментария, в котором чиновник подробно изложил свои взгляды, поделилась на своей странице в Facebook украинская писательница Тамара Гориха Зерня.

Как подчеркнул Дабижа, виной всему является не физиология, а заложенные природой внутренние качества.

"Есть, условно, женские и мужские особенности личности, например, принимать решения под воздействием эмоций или разума, соответственно. Или принятие/ отдачу. Внутренним женщинам более свойственно принимать, мужчинам – отдавать", – написал Дабижа.

Скриншот Facebook/Тамара Гориха Зерня

Скриншот Facebook/Тамара Гориха Зерня

Скриншот Facebook/Тамара Гориха Зерня

По мнению госслужащего, духовный рост каждого человека проходит три этапа: ребенок – женщина – мужчина. Людям, не достигшим высшего уровня своего развития, позволять отвечать за такой важный вопрос как голосование крайне неправильно.

"Проблема в том, что большинство внутренне – дети и женщины, и нет точного прибора, позволяющего эту градацию определять. Поэтому мы обречены жить в существующем хаосе и бреде", – поделился чиновник.

Скриншот Facebook/Тамара Гориха Зерня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова угодила в скандал из-за резкого высказывания о детях "низкого качества".