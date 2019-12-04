Частные компании обеспечат совершенно другое качество обслуживания и содержания дорог – советник премьера Голик

Президент подписал законы, направленные на привлечение инвестиций и частных компаний к обслуживанию и содержанию дорог.

Советник премьер-министра Юрий Голик прогнозирует, что новые законы обеспечат лучшие технологии и новое качество украинских дорог, передает РБК-Украина.

"Все, что может быть передано от умирающих ГП и КП частным компаниям - должно быть передано через прозрачные процедуры конкурсов. Это - рабочие места, налоги, технологии, новая техника и, главное, совершенно другое качество обслуживания и содержания дорог", - убежден Голик.

По его словам, прежние нормы законодательства не позволяли отрасли быстро развиваться. Однако теперь введено понятие среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Юрий Голик Левый берег

Кабинет министров будет утверждать Государственную целевую программу развития автомобильных дорог с указанием объемов необходимых работ и источников финансирования по всем дорогам.

Также подписанные президентом законы закрепляют в Бюджетном кодексе понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

В комплексе эти меры существенно расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета и способствуют привлечению частных инвестиций.

"Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования - знать, что вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом. Ранее это было невозможно", - подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик представил практическую инструкцию для проверки качества работы подрядчиков, строящих и ремонтирующих за бюджетные средства школы, детсады, дороги и стадионы.

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