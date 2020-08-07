Алексей Ханишин: 'Я горжусь нашей совместной работой, и уверен: вместе мы сделаем еще больше'

Представитель политической партии "Пропозиція" в городе Каменское Днепропетровской области Алексей Ханишин рассказал о плюсах самоорганизации населения.

Глава ОСН Днепровского района отметил, что органы самоорганизации населения – это одна из самых совершенных на сегодня форм сотрудничества местной власти с жителями. По мнению Ханишина, лучше всего Каменское укрепляет именно доверие его жителей к власти.

"Опыт показывает: там, где сильно самоуправление, присущее ему участие граждан в принятии решений, контроль над чиновниками – люди гораздо больше доверяют власти. Люди видят, куда и на что тратятся их налоги. При упразднении районных советов и администраций, консолидирующую роль в решении насущных проблем жителей на себя берут ОСН", – отметил Алексей Ханишин.

Представитель партии "Пропозиція" в Каменском поделился, что на данный момент уже удалось воплотить в жизнь в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления:

"Как глава одного из самых крупных ОСН Каменского, уже сегодня я искренне горжусь достижениями наших людей и активистов, с которыми работаю. За короткий период, при всесторонней поддержке структур местного самоуправления, у нас был проведен текущий ремонт 48-ми крыш подъездов, 15-ти подъездов и входных групп, проведена частичная замена труб холодного водоснабжения и водоотведения в 36-ти подъездах. Кроме этого, было проведено остекление окон в 73-х подъездах домов левобережья. Совместными усилиями мы провели массу акций по уборке придомовой и общей территории, приводим в порядок клумбы и цветники. По своему опыту скажу: нужно просто неустанно работать на благо всех жителей нашего любимого города, быть среди них, а не отсиживаться в теплых кабинетах. Только тогда будет успех", – рассказал Ханишин.

Глава ОСН Днепровского района выразил уверенность в том, что именно партия "Пропозиція" является той силой, которая сегодня нужна городам:

"Партия "Пропозиція" – это партия местного самоуправления, созданная людьми, которые как никто другой знают особенности жизни городов. Людьми, которые уже показали свою работу. В нее вошли специалисты всех направлений, которые умеют создавать и созидать, а не только болтать языком. Которые знают, что необходимо улучшить, и как продолжить процесс децентрализации власти. Поэтому я в этой команде. Я вижу множество положительных моментов в разных уголках Украины, многие из них можно и нужно внедрить и в нашем городе. У нашей команды уже есть пропозиції. Присоединяйтесь!" – сказал Алексей Ханишин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что партия "Пропозиція" объединяет города Днепропетровской области.