Актер Михаил Мельник заявил о поддержке Филатова

Глеб Иванов Политика 22:10, 9.11.2020

Представители театрального сообщества Днепра во втором туре выборов городского главы намерены поддержать кандидатуру Бориса Филатова.

Об этом в интервью журналистам издания "Неше місто" сообщил народный артист Украины, основатель и руководитель театра одного актера "Крик" Михаил Мельник.

"Во втором туре я и мой театр будем поддерживать Бориса Филатова. Потому что за последние пять лет мы получили ощутимую помощь нашему коллективу. И не только ему, а всему театральному сообществу города. Я очень благодарен за помощь и надеюсь, что и следующие пять лет будут такими же плодотворными", – заявил актер.

Он акцентировал внимание на эффективности инициированной Борисом Филатовым программы "Культурная столица", благодаря которой театральные коллективы Днепра получили поддержку не на словах, а на деле.

Как отмечается, данная программа была частью большой "Стратегии развития города", с которой нынешний мэр шел на выборы в 2015 году. В рамках "Культурной столицы" было проведено более 800 массовых мероприятий. Среди них и возрожденный фестиваль "Джаз на Днепре", и "Студенческая весна", и новый проект "Народная филармония", и книжный фестиваль "Book Space", и фестиваль блоггеров "Днепровский пост" и многое другое.

В городе были открыты Мьюзик-Холл "Победа", библиотека украинской диаспоры им. Сенатора Маккейна; проведены ремонты в десятках учреждений культуры.

В муниципальном бюджете только на текущий год было выделено более 6 млн грн на выплату стипендий и наград выдающимся творческим работникам Днепра. Также за четыре года были присуждены около трех десятков городских премий имени Гарри Логвина для талантливых учеников, занимающихся в специализированных учебных заведениях по классу скрипки.

Напомним, что Михаил Мельник – театральный режиссер, актер театра, сценарист, музыкальный редактор, музыкант. Заслуженный артист Украины (1994), народный артист Украины (2005), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2007). Основатель, художественный руководитель, режиссёр и единственный актёр уникального в своем роде Театра одного актёра "Крик" (Днепр).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре через две недели, 22 ноября, состоится второй тур местных выборов. Журналисты расспросили днепрян, за кого те будут голосовать.

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