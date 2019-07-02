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500 новых дорог, лучшие школы и садики: что ДнепрОГА сделала за 4 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко.

Затем губернатор уволил своих советников. Один из них Юрий Голик на своей странице в Facebook рассказал о проделанной работе команды за 4 года.

"Ровно 1 557 дней наша Команда проработала в Днепропетровской ОГА. Валентин Резниченко губернатор №1 в том числе по длительности пребывания в должности. Почему в том числе? Потому что еще по много каким показателям он и его Команда №1", – написал Голик.

Он отметил, что за 4 года сделано более 500 новых дорог и открыто 60 садиков.

"Для сравнения: с 1991 по 2015 годы в Днепропетровской области не было построено ни одного детского садика с нуля. Лучшие в Украине школы. Школы в обычных селах, пгт и районных центрах", – подчеркнул Голик.

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Кроме этого, команда сделала 51 водовод и воду в домах для 100 000 жителей Днепропетровской области, у которых ее никогда не было.

Также 30 млрд грн вложено из Областного Бюджета в инфраструктуру и развитие Днепропетровской области.

"Торгов на 120 млрд грн выиграли в ProZorro предприниматели Днепропетровской области. 50 Ресурсных комнат и 72 Медиатеки в школах области для детей с особыми потребностями. Более 70 бук-кроссингов и более 40 000 книг, подаренных нами в школы, детские садики и гос. учреждения не только нашей области", – добавил советник губернатора.

500 новых дорог, лучшие школы и садики: что ДнепрОГА сделала за 4 года

Голик отметил, что в Днепре за 4 года появились единственная в стране Аллея Героев, Музей Гражданского Подвига (Музей АТО) и его две экспозиции, а также большой флаг Украины на самом высоком флагштоке.

"Десятки километров расчищенных рек. Более 20 новых огромных стадионов, бассейнов и спортивных комплексов. Десятки тысяч созданных новых рабочих мест. 3 лучших детских больницы Украины. Тысячи операций, проведенных в них, и тысячи спасенных жизней детей", – рассказал Голик.

Советник губернатора поблагодарил каждого, кто поддерживал и верил команде.

"Спасибо всем сотрудникам ОГА, всем сотрудникам Облсовета, нашим друзьям и коллегам его депутатам, главам фракций и его руководству, всей местной исполнительной власти на местах и тем, чьими руками и мозгами все это создано. До конца года в области откроется еще несколько лучших в Украине школ, новых стадионов, бассейнов, обалденных детских садиков, спортивных комплексов, несколько десятков амбулаторий, малых групповых домов для детей-сирот и десятки новых дорог. Мы сделали все, чтобы несмотря на любые перемены, смены и погоду за окном, они все были достроены и открыты в этом году. Мы заложили фундамент развития и строительства Днепропетровской области на ближайшие 5 лет. Спасибо всем, кто поддерживал нас и верил в нас", – написал Голик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Зеленского призвали не подписывать указ о назначении восьми глав ОГА.

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Тема
увольнение
Персоны
Валентин РезниченкоЮрий ГоликВладимир Зеленский
Место
УкраинаДнепр
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