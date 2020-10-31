300-400 гривен: во сколько люди Краснова оценивали голоса днепрян

Представители "Громадської сили" и ее лидер Загид Краснов настолько хотят попасть в городской совет Днепра, что не остановились перед покупкой голосов избирателей.

Об этом сообщали как горожане, так и наблюдатели, передает "Днепровская панорама". "Фотку" с голосом за своего лидера команда Краснова, как отмечают горожане, получившие предложения в мессенджеры, оценила в 300 гривен.

Предлагалось и подзаработать больше, если найдется еще десять человек.

Кроме этого, на избирательных участках, в частности, в АНД-районе, зафиксировали множество нарушений: попытки вынести бюллетени или в кабинке, а порой и за ее пределами, сделать фото бланка с правильной "галочкой" и паспортом. Однако людей забыли предупредить, что за это грозит уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате оглушительного провала на местных выборах партии "Слуга народа" в родной для президента Зеленского Днепропетровской области, глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко может лишиться работы. Как и еще несколько его коллег из разных областей Украины.