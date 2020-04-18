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18 апреля • обновлено в 12:38
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Пока центральная власть пиарится, мы объединяем людей в противодействии коронавирусу – Филатов

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Пока центральная власть пытается создать впечатление, что все, что делается для противодействия епиидемии коронавируса, делает она – на местах реально работают. И объединяют людей вокруг общего дела. Как – в эфире программы "ИнфоВечер" на "5 канале" рассказал мэр Борис Филатов.

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В частности, он объяснил, как в Днепре для борьбы с пандемией и для помощи тем, кто тяжелее всего переживает карантин, удалось объединить усилия власти и бизнеса.

"Мне не очень нравится, как сейчас центральная власть пытается поднять знамя борьбы с эпидемией. Мол, все делается благодаря ей, а мэры ничего не делают. Послушайте: мэры, территориальные общины и местное самоуправление наоборот – объединяют людей. У нас в Днепре этим (борьбой с пандемией – ред.) занимаются все – оппозиция, коалиция, бизнесмены, меценаты", – сообщил Филатов.

Мэр также добавил, что в Днепре помощь одиноким горожанам пожилого возраста объединила даже непримиримых идеологических противников и представителей различных политических сил.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Тег
карантин
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