Погиб, спасая друга: в Днепре похоронили Героя ВСУ

В четверг, 24 июля, на мусульманском кладбище в Днепре похоронили воина ВСУ, погибшего под Счастьем на Луганщине, Шамиля (Семена) Румигина.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов.

Шамиль Румигин Facebook штаба ООС

"На мусульманском кладбище в Днепре похоронили воина-мусульманина Шамиля Румигина, который погиб, защищая Украину 21 июля 2019 года под Счастьем. Пусть, брат, будет милостив к тебе Всевышний Аллах! Поистине мы все принадлежим Аллаху, и поистине мы к Нему возвращаемся!" – написал духовный лидер.

Напомним, что Румигин погиб, когда пытался эвакуировать раненого побратима, подорвавшегося во время выполнения боевого задания.

Прощание с погибшим Героем Facebook Саида Исмагилова

Прощание с погибшим Героем Facebook Саида Исмагилова

Прощание с погибшим Героем Facebook Саида Исмагилова

Прощание с погибшим Героем Facebook Саида Исмагилова

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских воинов погибли на Донбассе и еще двое получили ранения в воскресение, 21 июля, в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

Это произошло, когда защитники Украины двигались к наблюдательному посту взводного опорного пункта.

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