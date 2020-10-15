Под Днепром "зеленые человечки" депутата облсовета Роя напали на журналистов. Фото и видео

В среду, 14 октября, в Днепропетровской области напали на съемочную группу проекта журналистских расследований "Стоп коррупции". Журналистов били и отобрали технику и документы.

Об этом говорится в сайте проекта. Инцидент произошел в поселке Грушовато-Криничном, рассказал пострадавший Артем Поликовский. Он сообщил, что "СтопКор" должен был сделать сюжет о нарушениях во время предвыборного процесса в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"На тот момент наша группа находилась на улице Леси Украинки, где мы снимали коптером виды села и дом одного из предполагаемых фигурантов расследования. Когда мы закончили и собирались возвращаться – подъехал автомобиль Audi Q8, за рулем которого был депутат облсовета Владимир Рой. Сначала он заблокировал движение нашего автомобиля и выезд нашего транспорта. А потом пытался осуществить наезд на члена съемочной группы Максима", – рассказал журналист.

К съемочной группе приехал депутат облсовета Рой "СтопКор"

К съемочной группе приехал депутат облсовета Рой "СтопКор"

По его словам, чуть позже на место прибыли мужчины охранной фирмы в зеленой форме и без опознавательных знаков, которые напали и ограбили съемочную группу. Все это, по словам Поликовского, осуществлялось по четким командам Роя.

"Сначала приехала Toyota Land Cruiser с двумя неизвестными мужчинами. Наша группа вызвала полицию. Примерно в 14:10 подъехал Reno Duster, из которого вышли трое в спецформе темно-зеленого цвета и в балаклавах. Они силой забрали рабочую технику и личные вещи. У Олега, оператора, забрали все личные вещи. Паспорт, документы, деньги, а также видеокамеру, микрофон и сумку. У Олега обыскали все карманы, повалили лицом в землю и били. Меня толкали о забор, а потом забрали телефон. Так же нападающие избили еще одного человека, который был рядом с нами. Рой стоял рядом и приказывал им, что делать. Именно он приказал забрать всю нашу технику", – рассказал журналист подробности.

"Зеленые человечки" напали на съемочную группу "СтопКор"

"Зеленые человечки" напали на съемочную группу "СтопКор"

На месте происшествия работали правоохранители. Они приняли заявление от журналистов и открыли уголовное производство по ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Нападавшие были без опознавательных знаков "СтопКор"

Нападавшие были без опознавательных знаков "СтопКор"

Сейчас юридический отдел ОО "Стоп коррупции" готовит ходатайство на переквалификацию данной статьи на ст. 345/1 "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Как отметила руководитель юридического департамента организации Роксолана Арийончик, "СтопКор" готовит обращение в МВД, Нацполицию Украины и Офис Генпрокурора.

"Мы понимаем, что такие действия были совершены в результате выполнения журналистами своей профессиональной деятельности, следовательно рассматриваем ключевой ст. 345/1. Также мы видим в данных действиях элементы ст.178 УК "Разбой и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием и совершенное группой лиц". Нами готовится обращение в МВД, Нацполицию Украины и Офис Генпрокурора. Мы просим данные компетентные органы взять дело под свой личный контроль. Мы просим совершить все действия для установления нападавших и возвращения имущества журналистам", – сказала она.

Отметим, Владимир Рой – действующий депутат Днепропетровского облсовета и планирует продлить свои полномочия и вновь баллотируется на этот пост.