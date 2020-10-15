Под Днепром 'зеленые человечки' депутата облсовета Роя напали на журналистов. Фото и видео

В среду, 14 октября, в Днепропетровской области напали на съемочную группу проекта журналистских расследований "Стоп коррупции". Журналистов били и отобрали технику и документы.

Об этом говорится в сайте проекта. Инцидент произошел в поселке Грушовато-Криничном, рассказал пострадавший Артем Поликовский. Он сообщил, что "СтопКор" должен был сделать сюжет о нарушениях во время предвыборного процесса в регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"На тот момент наша группа находилась на улице Леси Украинки, где мы снимали коптером виды села и дом одного из предполагаемых фигурантов расследования. Когда мы закончили и собирались возвращаться – подъехал автомобиль Audi Q8, за рулем которого был депутат облсовета Владимир Рой. Сначала он заблокировал движение нашего автомобиля и выезд нашего транспорта. А потом пытался осуществить наезд на члена съемочной группы Максима", – рассказал журналист.

По его словам, чуть позже на место прибыли мужчины охранной фирмы в зеленой форме и без опознавательных знаков, которые напали и ограбили съемочную группу. Все это, по словам Поликовского, осуществлялось по четким командам Роя.

"Сначала приехала Toyota Land Cruiser с двумя неизвестными мужчинами. Наша группа вызвала полицию. Примерно в 14:10 подъехал Reno Duster, из которого вышли трое в спецформе темно-зеленого цвета и в балаклавах. Они силой забрали рабочую технику и личные вещи. У Олега, оператора, забрали все личные вещи. Паспорт, документы, деньги, а также видеокамеру, микрофон и сумку. У Олега обыскали все карманы, повалили лицом в землю и били. Меня толкали о забор, а потом забрали телефон. Так же нападающие избили еще одного человека, который был рядом с нами. Рой стоял рядом и приказывал им, что делать. Именно он приказал забрать всю нашу технику", – рассказал журналист подробности.

На месте происшествия работали правоохранители. Они приняли заявление от журналистов и открыли уголовное производство по ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Сейчас юридический отдел ОО "Стоп коррупции" готовит ходатайство на переквалификацию данной статьи на ст. 345/1 "Угроза или насилие в отношении журналиста".

Как отметила руководитель юридического департамента организации Роксолана Арийончик, "СтопКор" готовит обращение в МВД, Нацполицию Украины и Офис Генпрокурора.

"Мы понимаем, что такие действия были совершены в результате выполнения журналистами своей профессиональной деятельности, следовательно рассматриваем ключевой ст. 345/1. Также мы видим в данных действиях элементы ст.178 УК "Разбой и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием и совершенное группой лиц". Нами готовится обращение в МВД, Нацполицию Украины и Офис Генпрокурора. Мы просим данные компетентные органы взять дело под свой личный контроль. Мы просим совершить все действия для установления нападавших и возвращения имущества журналистам", – сказала она.

Отметим, Владимир Рой – действующий депутат Днепропетровского облсовета и планирует продлить свои полномочия и вновь баллотируется на этот пост.