Под Днепром загорелась церковь: купола рухнули, люди выносили иконы. Видео

В городе Новоалександровка Днепропетровской области во вторник, 19 января загорелся храм Святого Феодосия Черниговского.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в 13:40. По состоянию на 15:30 огонь еще не потушили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"19 января в 13:40 в ГСЧС поступила информация, что в с.Новоалександровка Днепровского района в здании церкви Святого Феодосия Черниговского возник пожар на площади 400 кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В Новоалександровке загорелась церковь Скриншот

Как добавили в Telegram-канале "Ху*вый Днепр", местные жители якобы вынесли из-под горящего купола иконы, сказали оба купола рухнут.

"На месте работают 5 пожарных бригад, говорят взорвалось что-то", – сказано в сообщении.

В Новоалександровке загорелась церковь Скриншот

На месте работали 5 пожарных бригад dsns.gov.ua

На месте работали 5 пожарных бригад dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в Одессе вспыхнул трехэтажный дом, где расположен отель. По словам постояльцев заведения, причиной трагедии могли стать проблемы с электросетью.