Депутат Днепровского областного совета от партии "Слуга народа" Владимир Рой якобы за бесценок забрал десятки гектаров сельськохозяйственных угодий у фермеров в Синельниковском районе.

Об этом сообщает издание 49000.com.ua. Как пишут журналисты, есть вероятность, что, когда откроется рынок земли, угодья окажутся в руках "слуги народа", а их законные собственники останутся без своего имущества.

Рой вместе с семьей владеет фермерским хозяйством "ЛІК", которое работает на землях, арендуемых у жителей Синельниковского района. При этом, как пишут журналисты Рой платит им за это "мизерные деньги".

49000.com.ua

49000.com.ua

Журналисты приводят пример того, как суд отказывает селянам в праве распоряжаться своей же собственностью, когда те пытаются потребовать большую плату или разорвать договор.

Так, по информации сайта, в 2011 году местный житель сдал предприятию "слуги народа" участки земли почти на 17 гектаров. Когда в 2015 году истек срок действия договора, владелец земли решил разорвать договор, или поднять аренду. Тогда, как утверждают журналисты, выяснилось, что договор аренды продлен, причем Рой назначил копеечную аренду.

"В договоре прописали, что в месяц фермер будет получать аж 58 гривен за гектар. Владелец земли о договоре не знал и считает, что подпись подделали. С этим он пошел в Синельниковский горрайонный суд. Но там посчитали, что претензии фермера неправомерны. Это же подтвердили в апелляции", – сказано в материале.