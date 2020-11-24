Феноменальная победа Бориса Филатова на выборах мэра Днепра свидетельствует о том, что действующему городскому главе удалось сломить олигархические и криминальные схемы, работавшие в регионе на протяжении многих десятилетий.

Об этом пишет издание "Наше місто". Как отмечают журналисты, эксперты уверены: получив от жителей областного центра поддержку, превышающую 80% голосов, Филатов продемонстрировал всей стране способность качественного местного самоуправления консолидировать конструктивные силы вокруг реального развития громад.

По мнению экспертов, как утверждает издание, такой уверенный результат Филатова стал неприятным ударом, прежде всего, для руководства области, представленного преимущественно пропрезидентской партией "Слуга народа".

Она, как сообщалось ранее, выдвигала на выборы мэра собственного кандидата. Им вынуждено, как полагают политологи, стал главврач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. Даже несмотря на мощную медийную поддержку и использование административного ресурса, в первом туре голосования он не смог набрать и 10% голосов горожан, сказано в материале.

Сергей Рыженко

"Безусловно, превалирующая поддержка Филатова жителями областного центра ставит крест на возможных попытках областного руководства продолжить свою коррупционную практику. Но сам регион от сложившейся после второго тура ситуации только выиграет", – пишут журналисты.