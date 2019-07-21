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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

1.8т Читать материал на украинском

В Днепре предприниматели провели социальную акцию: продавали в 26 избирательном округе города пирожки по 5 копеек, булочки с маком и с повидлом, кексы, и печенье-колечко с орешками по той же цене, стакан воды предлагали бесплатно. Организаторы уверяют: ничего общего с политикой эта акция не имеет. Об этом сообщает местное издание dnepr.info.

Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

dnepr.info

Угощения по символической цене продавали в палатках без опознавательных знаков. Как пояснил один из предпринимателей, организовавших акцию, Александр Гуменный, они с товарищами преследовали одну цель: поддержать избирателей и напомнить им, что выборы - это праздник.

Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

dnepr.info

"Законом не установлено ограничение цены на товар, я, как предприниматель, имею право продавать его по любой цене. Почему бы не сделать людям праздник, как это было раньше?", — рассказал один из инициаторов акции журналистам.

Горожане инициативу предпринимателей встретили с энтузиазмом.

Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

dnepr.info

"А что тут плохого, если человек решил дать нам, пенсионерам, возможность купить булочку? Пусть бы государство пример брало с него", — считает одна из жительниц Днепра, Людмила Ивановна.

Предприниматель рассказал, что идея пришла после общения с одним из кандидатов в народные депутаты.

"Он напомнил эту историю, что раньше на выборы люди шли семьями, как на праздник. Что была выставка-продажа продукции. Сейчас люди не ценят свой голос и право выбирать. Мы с товарищами хотим напомнить, что голосовать нужно, на выборы ходить – нужно. Но никакой агитации, согласно закону, наша акция не предполагает. Никаких лозунгов на палатках, никаких партийных символик и тому подобного тут нет", — подчеркнул предприниматель.

В соцсетях акция вызвала много эмоций, встречались даже намеки на "подкуп голосов" или на причастность к акции самого известного в округе кандидата в нардепы. Однако Гуменный эти обвинения отвергает. Уверяет: имеет все разрешительные документы на торговлю в этот день и в этих местах. А полиция, прибывшая по вызову бдительных горожан, факта агитации не зафиксировала.

Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

dnepr.info

"Торговля проводится в отведенном месте, согласно всем разрешениям, мы все документы показали полиции, никаких фактов нарушений не установлено. Мы общаемся с жителями, многие просто не верят, что такое бывает. Новые партии не успеваем подвозить, очень много у людей вопросов. Продукция свежайшая. Но хочу напомнить, что в этот день главное – не пирожки, а – выборы! Люди, голосуйте, не сидите дома! Мы же все хотим добрых перемен, так создавайте их сами!", — рассказал еще один участник акции, Евгений Визир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне выборов на Киевщине произошел конфликт между полицией и общественными активистами: правоохранители в городе Украинка отобрали экран у активистов, проводивших акцию против насилия.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине
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