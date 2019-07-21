Пирожки по 5 копеек, вода - бесплатно: в Днепре устроили "праздник выборов"

В Днепре предприниматели провели социальную акцию: продавали в 26 избирательном округе города пирожки по 5 копеек, булочки с маком и с повидлом, кексы, и печенье-колечко с орешками по той же цене, стакан воды предлагали бесплатно. Организаторы уверяют: ничего общего с политикой эта акция не имеет. Об этом сообщает местное издание dnepr.info.

dnepr.info

Угощения по символической цене продавали в палатках без опознавательных знаков. Как пояснил один из предпринимателей, организовавших акцию, Александр Гуменный, они с товарищами преследовали одну цель: поддержать избирателей и напомнить им, что выборы - это праздник.

dnepr.info

"Законом не установлено ограничение цены на товар, я, как предприниматель, имею право продавать его по любой цене. Почему бы не сделать людям праздник, как это было раньше?", — рассказал один из инициаторов акции журналистам.

Горожане инициативу предпринимателей встретили с энтузиазмом.

dnepr.info

"А что тут плохого, если человек решил дать нам, пенсионерам, возможность купить булочку? Пусть бы государство пример брало с него", — считает одна из жительниц Днепра, Людмила Ивановна.

Предприниматель рассказал, что идея пришла после общения с одним из кандидатов в народные депутаты.

"Он напомнил эту историю, что раньше на выборы люди шли семьями, как на праздник. Что была выставка-продажа продукции. Сейчас люди не ценят свой голос и право выбирать. Мы с товарищами хотим напомнить, что голосовать нужно, на выборы ходить – нужно. Но никакой агитации, согласно закону, наша акция не предполагает. Никаких лозунгов на палатках, никаких партийных символик и тому подобного тут нет", — подчеркнул предприниматель.

В соцсетях акция вызвала много эмоций, встречались даже намеки на "подкуп голосов" или на причастность к акции самого известного в округе кандидата в нардепы. Однако Гуменный эти обвинения отвергает. Уверяет: имеет все разрешительные документы на торговлю в этот день и в этих местах. А полиция, прибывшая по вызову бдительных горожан, факта агитации не зафиксировала.

dnepr.info

"Торговля проводится в отведенном месте, согласно всем разрешениям, мы все документы показали полиции, никаких фактов нарушений не установлено. Мы общаемся с жителями, многие просто не верят, что такое бывает. Новые партии не успеваем подвозить, очень много у людей вопросов. Продукция свежайшая. Но хочу напомнить, что в этот день главное – не пирожки, а – выборы! Люди, голосуйте, не сидите дома! Мы же все хотим добрых перемен, так создавайте их сами!", — рассказал еще один участник акции, Евгений Визир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне выборов на Киевщине произошел конфликт между полицией и общественными активистами: правоохранители в городе Украинка отобрали экран у активистов, проводивших акцию против насилия.

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