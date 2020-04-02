Пасха дома, обсервация и патрули: как Днепр подготовился к эпидемии

В Днепре продолжают готовиться к возможной эпидемии коронавируса: создают базы обсервации, устраивают патрули и блок-посты, а также открывают несколько "горячих линий". Горожане, обратившиеся на эти "горячие линии", могут расчитывать на консультации и получение помощи. Об этом на своей странице в Фейсбук написал мэр Днепра Борис Филатов.

"Город выделяет еще четыре дополнительные базы обсервации для граждан, прибывающих из-за границы. На территориях установят системы сбора опасных медицинских отходов. Также все бытовые отходы будут проходить химическое обеззараживание", - сообщил Филатов.

Также он рассказал об усилении контроля за соблюдением карантина: город патрулируют правоохранители, а на въездах в Днепр водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру.

"Автомобили полиции, ГСЧС и муниципальной варты, которые патрулируют город, оборудованы громкоговорителями, которые транслируют сообщения о правилах карантина и способах обезопасить себя от заражения коронавирусом. Все дополнительно привлеченные для этого машины также будут оснащены мегафонами. Транзитный и пребывающий в Днепр автотранспорт, будет контролироваться при помощи камер видеонаблюдения системы "Безопасный Город". Возле контрольно-пропускных пунктов на въездах в Днепр, где водителям и пассажирам автомобилей измеряют температуру, нанесут специальную дорожную разметку и установят соответствующие знаки", - рассказал мэр.

Днепровский городской глава также поделился планами по организации празднования Пасхи в условиях карантина.

"В преддверии Пасхи мэрия ведёт переговоры со священнослужителями о доставке прихожанам уже освященных атрибутов пасхальной корзины. Город готов выкупить часть из них, и своими силами развести всё, что нужно. Мы должны заняться этим вопросом централизовано — со списками всего необходимого. От предпринимателей, имеющих пекарни, ждем также предложений по выпечке", - отметил Филатов.

Он также рассказал, что городским врачам раздадут 500 полученных из Китая методичек по лечению коронавируса.

Кроме того, мэр Днепра опубликовал перечень телефонов "горячих линий", на которые жители города могут обращаться за консультациями и за помощью.

Получить консультации по вопросам, связанным с коронавирусом, а также карантином на территории Днепра, можно по горячей линии городского совета. Телефоны: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.

В случае недомогания горожанам предлагают звонить по телефонам: (056) 720-70-71, (056) 720-70-49, (095) 024-03-80, (098) 718-17-83. При наличии симптомов COVID-19 или оснований для госпитализации к позвонившему приедут врачи.

С вопросами социального обеспечения, начисления пособий для семей врачей и госслужащих, которые будут выполнять задачи в режиме карантина, рекомендуют звонить по телефону (056)722-21-85, (056) 767-10-32, (056) 377-18-76.

Контактный номер городской службы для пожилых людей, которым трудно и нужен совет или помощь — (067) 616-06-40.

Для горожан, которые хотят приобщиться к подготовке к эпидемии в качестве волонтера, производителя средств защиты, антисептиков - контактные номера (093) 161-05-27, (067) 616-06-40.

По вопросам выдачи спецпропусков для проезда в общественном транспорте во время карантина предлагается обращаться поо номеру — (068) 478-50-58.

"В Днепре существует единственный официальный телеграмм-канал о ситуации с коронавирусом. Пожалуйста, пользуйтесь только проверенной информацией. Соблюдайте самоизоляцию. Помогайте ближнему. Оставайтесь людьми", - обратился к жителям Днепра Борис Филатов.

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