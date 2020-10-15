Озеленение 2020: в Днепре промышленные гиганты высадили деревья

15 октября в Днепре работники ДТЭК совместно с представителями Днепровской городского совета высадили почти 100 деревьев в микрорайоне Чапли.

Таким образом крупные промышленные предприятия также приобщаются к комплексной программе по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, и декадника #Дніпро_квітучий. В нем также участвует городской департамент благоустройства и инфраструктуры.

"Это один из многочисленного ряда мероприятий, которые проходят в Днепре в рамках комплексной программы и декадника по озеленению. Очень радует, что кроме коммунальных предприятий, общественных организаций и просто неравнодушных горожан к инициативе присоединяются крупные промышленные предприятия, такие как ДТЭК, например. Вместе с тем, мы надеемся, что и другие предприятия присоединятся", – отметил директор департамента экологической политики ДМР Олег Семенко.

По словам директора ОП "ДТЭК Приднепровская ТЭС" Анатолия Боричевского, в этом году предприятие планирует высадить 300 деревьев. Сегодня высадили почти 100, все остальные посадят в ближайшие несколько дней.

"Сейчас высаживаем клены. Породы деревьев и локации мы выбирали вместе с городской властью. Действия направлены на улучшение экологии – это приоритетное направление в развитии нашего предприятия, именно поэтому мы ежегодно высаживаем молодые деревья там, где это необходимо. Зеленый город – это цель каждого из нас", – сказал Анатолий Боричевский.

На локациях, где высаживали деревья, присутствовала председатель комитета по вопросам экологии, защиты окружающей среды и устойчивого развития Общественного совета при ДГС Марианна Мирошниченко.

"Как представитель общественности я слежу за выполнением условий меморандума, подписанного между ДТЭК и Днепровским городским советом. Суть его заключается в том, чтобы предприятие защищало окружающую среду и проводило озеленения своей территории и города. Пока нет никаких нареканий по выполнению ДТЭК своих обязательства"", – рассказала Марианна Мирошниченко.

Клены высадили возле улицы Каширской, создав естественную преграду для поглощения пыли из воздуха. А на улице Электрической в районе дамбы высадили деревца вдоль пешеходной аллеи.

"До поселка Чапли по улице Электрической проходит пешеходная дорожка. В прошлом году мы здесь высаживали деревья, но некоторые из них были поломаны вандалами или не прижились, вместо них мы сейчас высаживаем другие. Надеемся, эти саженцы станут большими деревьями и будут радовать глаз многие годы" , – рассказала начальница отдела экологии ОП "ДТЭК Приднепровская ТЭС" Ирина Листопад.