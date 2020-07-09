"Отсиживаться и бояться – это большая роскошь!" Филатов – о партии мэров и мести Зе-команды

После того, как отдельные представители местного самоуправления решили объединиться и сообща идти отстаивать интересы местного самоуправления и людей в регионах в рамках новосозданной партии "Пропозиция" - центральная власть, судя по всему, увидела в них угрозу. И вместо того, чтобы искать конструктивные решения наболевших проблем, взялась еще сильнее "закручивать гайки" - с помощью преследований, репрессий и уголовных дел против лидеров новой партии. О регрессе центральной власти в отношениях с местным самоуправлением, прогрессе новосозданной политсилы и том, с чем мэры идут в большую политику, в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал один из инициаторов создания "Пропозиции", мэр Днепра Борис Филатов.

– Борис, когда в столице проходила презентация "Пропозиции", в мэрии Днепра начались обыски. Какие "приветы" от центральной власти вы получили в этот раз?

– Это уже превращается в закономерность, в систему. И мы видим это по всей стране. Возрождение практики политических репрессий, давление уголовными делами на законно избранных людьми местных лидеров, поливание грязью через проплаченные медиа тех, кто смеет критиковать власть...

Но в действительности – нам нечего скрывать. Да и опыта с проинспированными уголовными делами предостаточно. За два года в Днепровской мэрии было возбуждено 286 уголовных дел, при этом до суда дошло только 30, а обвинительным приговором закончилось только одно. С Центральным мостом, когда вся эта история развалилась в суде, с метрополитеном, борьбой с коронавирусом и так далее.

Иногда это приближается к уровню международных скандалов. Например, с тем же "Лимаком" – крупной турецкой строительной корпорацией, известной во всем мире.

Похожий маховик пытаются развернуть и вокруг проекта по утеплению детских садов и школ, которые проводит азербайджанский подрядчик, выбранный европейскими инвесторами. В обоих случаях мэрия является по сути пассивным заказчиком, а все разного рода спекуляции могут привести к дипломатическому конфликту и окончательному уничтожению репутации украинских городов среди международных инвесторов.

Можно долго перечислять. Но подобного рода давление, особенно в условиях избирательной кампании, которая де-факто уже началась, это, увы, нормальная практика.

При этом, точно также, как огромные институциональные проблемы страны невозможно решить видосиками в интернете, так и с помощью ручных прокуроров не получится восстановить разрушенную по всей стране инфраструктуру.

– Когда вы презентовали новую политическую силу, в своем выступлении употребили несколько метафор, за которыми угадываются намеки на разных политиков – Кличко, Гройсмана, Порошенко. Что это было? Оригинальное приглашение в партию?

– Мы уже говорили: наши двери открыты для всех. Философия этого проекта в том, что мы никого не отталкиваем. Все тезисы, произнесенные мной или моими коллегами на съезде, были лишь призывом проснуться. Отложить в сторону амбиции и правильно расставить приоритеты. Сделать это ради общих целей.

Не получится так, что каждый сидит у себя в городе, и ему плевать, что происходит с другими громадами. Плодить разного рода карликовые партии, и говорить, что это – о силе местного самоуправления – может и удобно, но точно не эффективно.

Поэтому основной посыл был таков: отсиживаться и выжидать идеального времени, бояться поставить, условно, не на того игрока, – все это слишком большая роскошь. Мы протянули друг другу руки, пообещали быть честными друг перед другом и перед людьми, бороться за интересы местного самоуправления не на словах, а на деле. Наша цель – созидание, а не набор действующих лиц для очередных политических состязаний.

Лучшего определят по результату проделанной работы. Я хочу донести до общества необходимость институциональных изменений, а не продвигать отдельных персоналий.

Борис Филатов выступил на первом Съезде новосозданной партии "Пропозиция". Пресс-служба партии

– Но персоналии - это ведь тоже очень важно. Первая пятерка "Пропозиции" в Днепре – кем будут эти люди?

– Если говорить о первой пятерке по нынешним правилам избирательного законодательства, то первый номер – городской голова Борис Филатов, второй – секретарь горсовета Александр Санжара, третий – профессор, аллерголог с мировым именем, доктор Евгения Дитятковская, четвертый – общественный активист в сфере антикоррупционной работы и человек, который занимается транспортной реформой, Иван Васючков. Пятый номер остается вакантным.

Поэтому мы приглашаем присоединяться к нам тех, кому небезразлична судьба местного самоуправления. Опять же – не ради быстрых политических дивидендов или воскрешения прошлых рейтингов. А для того, чтобы строить новую страну снизу. Говорить и слышать людей, которые живут рядом с нами. Потому что только так мы сможем сдвинуть с мертвой точки ворох проблем, десятилетиями копившихся в городах по всей стране. И только так у громад появится возможность решить те болезненные вопросы, которых не видно из прикрытых плотными шторами окон Банковой.