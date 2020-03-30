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30 марта • обновлено в 11:47
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/ Днепр

"Он справится": Корбан возглавил Штаб по предотвращению эпидемии коронавируса в Днепре

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Геннадий Корбан назначен председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавируса в Днепре. Об этом сообщил мер города Борис Филатов на своей странице в Фейсбук.

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"Официально. После того, как Громраде при мэрии Днепра и волонтерам удалось отбить у областных чиновников детскую онкологию, которую хотели перепрофилировать под лечение коронавируса, председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре назначается Геннадий Корбан", - написал Филатов.

Геннадий Корбан возглавил Штаб по противодействию эпидемии коронавируса

Геннадий Корбан возглавил Штаб по противодействию эпидемии коронавируса

Наше місто

Он также добавил, что соответствующее распоряжение городского головы Днепра по поводу назначения Корбана, в ближайшее время появится на сайте горсовета.

"Справился в 2014 году - справится и сейчас", - резюмировал Филатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мер Днепра Борис Филатов вступил в резкую конфронтацию с центральной властью из-за ситуации с противодействием эпидемии коронавируса и введением карантина. Причиной стало введение налоговых льгот для олигархов, из-за которых, по словам мера, Днепр недополучит порядка 300 млн грн поступлений, а Киев - около 1 млрд. грн.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Борис Филатов Геннадий Корбан
Место
Украина Днепр
Тег
карантин
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
О!он уже вышел а я думал сидит до сих пор
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Воришку поставили к очередной кормушке )Ржунимагу )
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