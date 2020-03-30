Геннадий Корбан назначен председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии коронавируса в Днепре. Об этом сообщил мер города Борис Филатов на своей странице в Фейсбук.

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"Официально. После того, как Громраде при мэрии Днепра и волонтерам удалось отбить у областных чиновников детскую онкологию, которую хотели перепрофилировать под лечение коронавируса, председателем оперативного штаба по предотвращению эпидемии в Днепре назначается Геннадий Корбан", - написал Филатов.

Геннадий Корбан возглавил Штаб по противодействию эпидемии коронавируса Наше місто

Он также добавил, что соответствующее распоряжение городского головы Днепра по поводу назначения Корбана, в ближайшее время появится на сайте горсовета.

"Справился в 2014 году - справится и сейчас", - резюмировал Филатов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мер Днепра Борис Филатов вступил в резкую конфронтацию с центральной властью из-за ситуации с противодействием эпидемии коронавируса и введением карантина. Причиной стало введение налоговых льгот для олигархов, из-за которых, по словам мера, Днепр недополучит порядка 300 млн грн поступлений, а Киев - около 1 млрд. грн.

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