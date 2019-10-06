"Обеспечим комфортом": студентов аварийного общежития в Днепре эвакуировали

Студенты Национального технического университета "Днепровская политехника", которых 5 октября переселили из второго общежития из-за риска обвала здания, будут обеспечены комфортными условиями проживания.

Об этом сообщил ректор учебного заведения Геннадий Пивняк. По его словам, для них также составят индивидуальные графики обучения.

Геннадий Пивняк

"Вчера некоторых студентов переселили в одно из общежитий, где идет ремонт. Это были вынужденные меры, так как для нас важнее всего было обеспечить безопасность студентов. Сегодня утром их начали переселять в более комфортные условия. Еще вчера организовали трехразовое питание для всех студентов, которые были эвакуированы из общежития. Будем продолжать это делать и дальше. К решению оперативных вопросов университета очень быстро подключились и городские власти во главе с мэром Борисом Филатовым. Мы чувствуем существенную поддержку, в первую очередь, финансовую для студентов", – заявил ректор НТУ "Днепровская политехника" Геннадий Пивняк.

В свою очередь глава студсовета горного факультета Вадим Сорока отметил, что тех, кто проживал во втором общежитии, эвакуировали также общими силами всего университета.

"Сейчас мы уже знаем, что студентам будет оказана материальная помощь от мэра Бориса Филатова для обеспечения всего необходимого, и мы этому очень рады", – сказал Вадим Сорока.

Вадим Сорока

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре вечером в субботу, 5 октября, во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

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