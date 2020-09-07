Некоторые клиенты YASNO в Днепре получат "бордовые платежки" за свет

В сентябре платежки за электроэнергию с отметкой о задолженности придут жителям Днепра, которые не успели внести оплату за предыдущие периоды. Счета с таким напоминанием получат более 80 тыс. клиентов электропоставщика YASNO.

Отметка о наличии долга будет размещена на лицевой части платежки. Развернув ее, клиент, как всегда, сможет подробно ознакомиться с текущим начислением, а также ранее неуплаченной суммой, которую необходимо погасить в кратчайшие сроки.

"Мы заботимся, чтобы платежки YASNO были полезными и информативными. Отдельная цветная отметка визуально привлечет внимание клиента и напомнит о важности своевременного расчета - ежемесячно до 20 числа", - сказал директор YASNO в Днепропетровской области Юрий Федько.

Во избежание возникновения задолженности, YASNO советует также вносить оплату ожидаемого потребления в текущем месяце. Эта сумма указана в платежке и является рекомендованной к оплате.

Напомним, чтобы узнать сумму к оплате, не обязательно ждать, когда в почтовый ящик придет счет за свет. Это можно сделать дистанционно на сайте YASNO через свой Личный кабинет. Онлайн-сервис также позволяет удобно вносить показания счетчика и рассчитываться за электроэнергию без комиссии.

YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.