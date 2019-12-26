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26 декабря • обновлено в 18:35
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"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

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В четверг, 26 декабря, прошли похороны погибшего на Донбассе воина Вооруженных сил из 93-й бригады Холодного Яра Германа Соловьева.

Простится с ним в родном Каменском на Днепропетровщине пришли родители, друзья и побратимы. Фото появились на странице 93-й бригады (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Трудно еще что-то добавить, но еще раз хотим подчеркнуть: пока кто-то активно устает от войны, лежа на теплых диванах, украинские воины платят своими жизнями, чтобы у вас была такая возможность. Мы злые, расстроены и жаждим мести. Ты навсегда останешься в наших рядах, друг Маяк, и твоя смерть не будет напрасной", – написали побратимы.

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"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

Соловьев погиб во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции. Он был механиком-водителем, благодаря высокому росту имел позывной "Маяк". Сослуживцы воина отзывались о нем как об очень ответственном и дисциплинированном.

Герман Соловьев был родом из Каменского, жил в Днепре. В ВСУ пришел в сентябре 2018 года, а в 93-ю бригаду попал, когда она вышла в Донецкую область. Парень воевал в Верхнеторецком. У него осталась мать.

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

Facebook 93-й бригады

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Днепр

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