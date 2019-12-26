"Навсегда в сердцах": на Днепропетровщине трогательно простились с погибшим на Донбассе героем. Фото

В четверг, 26 декабря, прошли похороны погибшего на Донбассе воина Вооруженных сил из 93-й бригады Холодного Яра Германа Соловьева.

Простится с ним в родном Каменском на Днепропетровщине пришли родители, друзья и побратимы. Фото появились на странице 93-й бригады (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Трудно еще что-то добавить, но еще раз хотим подчеркнуть: пока кто-то активно устает от войны, лежа на теплых диванах, украинские воины платят своими жизнями, чтобы у вас была такая возможность. Мы злые, расстроены и жаждим мести. Ты навсегда останешься в наших рядах, друг Маяк, и твоя смерть не будет напрасной", – написали побратимы.

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Соловьев погиб во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции. Он был механиком-водителем, благодаря высокому росту имел позывной "Маяк". Сослуживцы воина отзывались о нем как об очень ответственном и дисциплинированном.

Герман Соловьев был родом из Каменского, жил в Днепре. В ВСУ пришел в сентябре 2018 года, а в 93-ю бригаду попал, когда она вышла в Донецкую область. Парень воевал в Верхнеторецком. У него осталась мать.

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Facebook 93-й бригады

Как сообщал OBOZREVATEL:

В зоне проведения ООС на Донбассе 14 декабря во время вражеского артиллерийского обстрела погиб боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Погибшему был всего 21 год.

А 17 декабря в результате вражеского обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, старший солдат 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Василий Лисицын из Кропивницкого.

Позже стало известно, что снайпер террористов "ДНР", который убил Лисицына, использовал для прикрытия своей позиции маленького ребенка.

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