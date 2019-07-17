НАТО спасло жизнь: всплыли детали мощного взрыва под Днепром

Пострадавшие в Пашеной Балке под Днепром дети ускоренными темпами идут на поправку.

Четверых, которым досталось поменьше, уже выписали домой. Самый младший раненый, 5-летний Саша Редько, пока в Днепропетровской детской областной больнице, на днях ему достали осколок из ноги, пишет "КП в Украине".

Последним из реанимации в обычную палату перевели самого тяжелого из пострадавших – 16-летнего студента военного лицея Александра Гаркушу. Во время взрыва на детской площадке ему оторвало три пальца, также он получил ранение в брюшную полость. Еще предстоит операция на кишечнике, плюс не все осколки удалось достать, впереди длительная реабилитация и протезирование. Его жизнь спасла натовская аптечка отца-военного.

Александр Гаркуша КП в Украине

"Сын чувствует себя лучше, ест понемногу. Увидел внимание людей к себе. Командир взвода звонил, друзья проведывают, - поделился новостями отец самого старшего из пострадавших Петр Гаркуша. - Поначалу очень переживал, как без трех пальцев будет продолжать учебу в военном лицее. Но теперь немного успокоился. Друзья сильно помогли. Один сокурсник, например, заметив упадническое состояние Саши, заявил: "Если ты бросишь лицей, то и я тоже". Сын буквально ожил, строит планы на будущее".

Родителям Саша признался, что чувствует за собой вину, поскольку пострадали дети. Как только лицеист пришел в себя после многочасовой операции, то первым делом спросил: "Как дети? Сколько их пострадало? Где находятся? В каком состоянии?"

Бабушка 5-летнего пострадавшего мальчика со слезами вспоминает, что Саша-старший повернулся к ней в реанимации и спросил: "Вы, наверное, меня вините в том, что произошло?"

Расследованием инцидента занимается полиция, еще предстоит выяснить, кто же принес снаряд и поджег его. Дети-очевидцы рассказывали, якобы, это был Саша Гаркуша. Отец же парня утверждает, что его сын, наоборот, хотел спасти ребятню, приняв удар на себя.

Мужчина уверяет: нашел гранату другой мальчик, который проходит как свидетель.

"Сын пытался спасти детей, отбросить гранату подальше, - говорит Петр Гаркуша. - Но немного замешкался – с одной стороны были дети, с другой стороны шла девочка. Я тогда тоже был на улице, услышал взрыв. Буквально через две минуты сын позвонил и ошарашил: "Папа, здесь что-то взорвалось, мне оторвало пальцы".

Отец увидел сына окровавленным, без трех пальцев и с вывороченным кишечником. Военный, прошедший Афганистан и боевые действия в зоне АТО, сумел достать один осколок из левой руки, побежал домой за натовской аптечкой, которая осталась еще с войны. До приезда медиков мужчина вколол сыну сильное обезболивающее. Именно оно, признались позже врачи, фактически спасло парню жизнь. Пострадавший мог получить сильный болевой шок и до больницы его бы не довезли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Пашена Балка Днепропетровской области 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16.

Позже появились фотографии искалеченных детей.

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