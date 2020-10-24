Начальник полиции Днепропетровщины призвал участников выборов соблюдать законы

Начальник ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило накануне местных выборов обратился к жителям Днепра и всей области с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства. Он записал соответствующее видеообращение.

"В день выборов за соблюдением законности всеми субъектами избирательного процесса будут следить 11 тыс полицейских, работников ГСНС, пограничников, нацгвардийцев, курсантов и преподавателей университета внутренних дел. Цель всех правоохранителей - проведение выборов исключительно в правовом поле", – сообщил глава областной полиции.

Щадило напомнил участникам избирательного процесса об ответственности за нарушение норм закона.

"Призываю всех участников избирательного процесса соблюдать действующее законодательство и не прибегать к провокациям. Избирателям – не вступать в преступный сговор и не участвовать в так называемых "сетках", "каруселях", не передавать никому свой бюллетень. Кандидатам –не вмешиваться в работу избирательных комиссий. Членам комиссий -– не увиливать от выполнения своих обязанностей и помнить об уголовной ответственности за подделку избирательной документации", – сказал Анатолий Щадило.

Полное обращение можно посмотреть здесь:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в партии "Пропозиція" требуют у правоохранителей расследовать попытку провокации относительно одного из лидеров этой политсилы, действующего мэра Днепра Бориса Филатова. Ее, по информации партии, готовил один из кандидатов в мэры Днепра.