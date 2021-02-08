НАБУ открыло еще одно дело против экс-главы Днепропетровского облсовета – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы открыло еще одно производство против бывшего главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника.

Об этом сообщило издание "РБК Украина". Журналисты опубликовали фото из материалов уголовного дела. Согласно с ними, детективы заинтересовались имуществом чиновника, суммарная стоимость которого на 6,2 миллиона гривен превышает его максимальные доходы.

Дело против экс-главы облсовета НАБУ, как пишут журналисты, обязал открыть Высший антикоррупционный суд. Дело расследуют по 368 статье Уголовного кодекса – "Незаконное обогащение".

"Если вина Олейника будет доказана в суде, бывший председатель Днепропетровского областного совета может получить срок от пяти до десяти лет", – сказано в материале.

Напомним, ранее НАБУ по иску ОО "Инфопространство" открыло дело об миллионной взятке, которую вероятно мог взять Святослав Олейник, чтобы закрыть дело руководителей строительной фирмы "УПС".