На шахтах в Кривом Роге выявили сотни нарушений: виноваты и сами работники

На Криворожском железорудном комбинате (КРЖК), где уже три недели протестуют горняки, выявили 190 нарушений оплаты и условий труда.

Как пишет "Кривой Рог Life", об этом на сессии Криворожского горсовета рассказал начальник отдела контроля в горнодобывающей промышленности Криворожского горнопромышленного управления, депутат Андрей Рябика.

"Комиссия работала неделю на этом предприятии, по результатам проверки субъектам хозяйствования был передан соответствующий акт проверки. В нем указано 190 выявленных нарушений. Они разделены на три блока, один из них – вопросы гигиены труда. Относительно охраны труда, то также есть нарушения", – сказал он, уточнив, что для проверки специалистам пришлось спустить в четыре шахты.

По его словам, также имеются нарушения по охране труда.

"Нарушения по охране труда имеются, но кроме того, что субъект хозяйствования, руководящий состав обязан обеспечить охраны труда на каждом рабочем месте, есть определенные условия и к работникам. Так что виноваты в выявленных нарушениях как собственники, так и, не обижайтесь, господа шахтеры, сами работники. 22 сентября было выдано предписание с указанием сроков устранения выявленных нарушений. По истечению этих сроков будет проведена еще одна, внеплановая, проверка. Помимо этого было составлено 13 протоколов об административных нарушениях на должностных лиц КЖРК", – уточнил Рябика.

В свою очередь, начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде в Криворожском регионе Иван Лазарев рассказал, что нарушений по оплате труда зафиксировано не было.

"В период с 10 по 17 сентября на предприятии КЖРК проводилась комиссионная проверка условий оплаты труда за период с 2011 по 2020. А именно – полнота начислений, своевременность выплат, индексация заработной платы, соблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда, проведение процедуры аттестации рабочих мест", – рассказал он.

По итогам проведения в 2015 году аттестации рабочих мест, никаких нарушений не установлено.

"Шахтеры говорили о списках 1 и 2, которые, по их словам, отменяют. В 2020 году аттестация рабочих мест только началась проводиться и сейчас говорить о возможных или невозможных выводах, как по мне, некорректно. Более того, аттестация рабочих мест будет завершена только 8 декабря 2020 года. Я лично связывался с представителем научно-исследовательского института профилактической медицины в Харькове, который отвечает за проведение лабораторных исследований рабочих мест, хотел узнать о предварительных вариантах результатов проводимой на КЖРК аттестации рабочих мест. Мне он сообщил, что все должности, по результатам аттестации 2015 года, будут сохранены и по результатам аттестации рабочих мест 2020 года. Поэтому откуда у вас (обратился к присутствующим на сессии шахтерам – Прим.) информация о том, что кто-то пострадает, я не знаю", – сказал он.

При этом установлены определенные нарушения: некоторым сотрудникам часть заработной платы выплачивается несвоевременно, недостоверный учет выполненной работником работы.

"Мы также установили ситуацию, когда собственником были в единоличном порядке изменены условия выплаты заработной платы, что повлияло на условия труда. То есть работники были на простое не по их вине и собственник должен был оплатить 100% зарплаты, а оплатил 2/3. Есть предписание", – добавил он.