На кандидата в мэры Днепра Краснова открыли уголовное производство из-за подкупа избирателей

В Днепре открыли уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры города Загидом Красновым.

Об этом пишет "Наше місто" с ссылкой на Днепровский отдел полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Сведения об уголовном преступлении внесены в ЕРДР под №12020040030001903", – сообщили в полиции.

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Согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем людям, которые совершили продажу своего голоса, также грозит наказание – в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 подобных правонарушений, в том числе и в Днепре. И несмотря на то, что Краснов всячески отрицает причастность к подкупам в своем видеообращении, факты подтверждены свидетелями и уликами, пишет издание.

Журналисты уточнили, что бизнесмену с криминальным прошлым вовсе не чужды подобные методы "борьбы" за власть. В надежде о повысить свои рейтинги, Краснов, по многочисленным сообщениям в СМИ и соцсетях, прибегает ко всевозможным "черным" схемам покупки голосов.

Так, за неделю до местных выборов в интернете возмущенные горожане опубликовали скрин сообщения от куратора Загида с "заманчивым" предложением продать свой голос за 1000 гривен. Все, что требуется – прийти в день выборов на участок, поставить галочку напротив фамилии Краснова и отправить куратору фото бюллетеня.

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Позже выяснилось, что и в этой схеме проявились бандитские замашки Краснова – депутат отказался выплачивать обещанные деньги, тем самым "кинув" людей.

Напомним, несмотря на все старания зацепиться за власть, Загиду Краснову социологи пророчат тотальный провал – выше пятого места этому кандидату не подняться.