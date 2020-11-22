На дорогах Днепра работают более 70 единиц спецтехники: автодороги и большинство тротуаров уже расчищены

Мария Шевчук Днепр 11:10, 22.11.2020 Обновлено: 11:17, 22.11.2020

В ночь на 22 ноября убирать и обрабатывать автодороги Днепра выехало более 70 единиц спецмашин. Среди них – 65 солевой техники и 7 погрузчиков. Утром воскресенье 22 ноября коммунальщики для обработки дорог использовали более 1,5 тыс. тонн противогололедной смеси. Спецтехника продолжает работать, отмечают в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.

Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега
Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега
Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега

В то же время, более тысячи дворников и семь единиц спецтехники убирают и обрабатывают тротуары и пешеходные дорожки возле жилых домов. Для этого уже использовано более 17 тонн песчано-соляной смеси. Подавляющее большинство дворов уже расчищено, добавили в департаменте.

Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега
Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега
Коммунальщики расчищают дороги Днепра от снега
Комментировать
Днепр

Смотрите также

Зеленскому в "Феофанию" привезли шины и асфальт: как прошел "антикоронавирусный" автопробег. Фото и видео

Путин продлил санкции против Украины: продукты будут уничтожать

В Эстонии президент уволила министра за то, что та возила детей на служебной машине

Голубовская назвала виновных в катастрофе с медициной в Украине

Тела будут лежать в приемных, – врач о росте в Украине числа заболевших COVID-19 до 20 тысяч за сутки