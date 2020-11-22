На дорогах Днепра работают более 70 единиц спецтехники: автодороги и большинство тротуаров уже расчищены

В ночь на 22 ноября убирать и обрабатывать автодороги Днепра выехало более 70 единиц спецмашин. Среди них – 65 солевой техники и 7 погрузчиков. Утром воскресенье 22 ноября коммунальщики для обработки дорог использовали более 1,5 тыс. тонн противогололедной смеси. Спецтехника продолжает работать, отмечают в департаменте благоустройства и инфраструктуры горсовета.

В то же время, более тысячи дворников и семь единиц спецтехники убирают и обрабатывают тротуары и пешеходные дорожки возле жилых домов. Для этого уже использовано более 17 тонн песчано-соляной смеси. Подавляющее большинство дворов уже расчищено, добавили в департаменте.