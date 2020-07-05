На Днепропетровщине вспыхнул пожар в многоэтажке: спасатели вытаскивали людей

На Днепропетровщине в многоэтажке вспыхнул пожар (Фото: ГУ ДСНС в Днепропетровской области).

В воскресенье, 5 июля, в одной из квартир 4-этажного дома в поселке Днепровское Верхнеднепровского района Днепропетровской области вспыхнул пожар. Там находилось двое людей.

Как сообщила пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области, спасатели, прибывшие на место вызова, увидели дым, который шел с балкона на третьем этаже.

Отмечается, что огонь охватил помещение комнаты и балкона однокомнатной квартиры. Во время ликвидации пожара, спасатели обнаружили внутри задымленного помещения людей.

В результате пожарные спасли мужчину 1979 года рождения и женщину 1963 года. Пенсионерку госпитализировали работниками скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом – термический ожог бедра и голени ступни.

Пожарные спасали людей из пожара в многоэтажке. ГУ ДСНС в Днепропетровской области

Сообщается, что общая площадь пожара составила 12 м.кв., огонь охватил домашнее имущество, мебель, и внутреннюю отделку стен квартиры.

Возгорание было ликвидировано в 14:20, к тушению привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, также масштабный пожар произошел 5 июня в жилой пятиэтажке в г. Новая Каховка Херсонской области. Правоохранителями рассматривается версия умышленного поджога. Подозреваемый задержан.