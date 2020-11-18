На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире жилого дома. Фото

В городе Никополь Днепропетровской области на подоконнике квартиры взорвался неустановленный предмет.

Как рассказали источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, взрыв произошел в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, 18 ноября в 06.30.

Правоохранители отметили, что, к счастью, никто не пострадал. Однако, взрывом были повреждены стеклопакет и решетка окна.

Кроме того, повреждений потерпел припаркованный рядом частный легковой автомобиль – ему выбило окна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кореневка Житомирской области бывший участник Антитеррористической операции угрожал взорвать гранатой свою сожительницу.