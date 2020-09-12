На День города в Днепре впервые показали масштабную светло-лазерную артинсталяцию Dnipro Light Flowers

Первый день празднования Дня города в Днепре закончился выступлением на фестивальном причале популярных исполнителей – группы "Агонь" и презентацией светло-лазерной артинсталяции Dnipro Light Flowers.

Масштабное шоу продолжалось 15 минут. Для этого неработающую заводскую трубу высотой 120 м покрыли более 700 источниками света, а на верхушке установили самый мощный в Украине лазер.

Это первая часть масштабной постиндустриальной светло-лазерной артинсталяции, которая в целом будет состоять из 13 заводских труб – в панораме более 7 километров. С помощью света, лазера и беспроводной синхронизации они будут работать как единый артобъект.

Группа "Агонь" в Днепре

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

На День города днепрян и гостей города удивляла первая и самая высокая труба, а остальные реализуют позже. Посмотреть на яркое шоу собрались тысячи горожан вдоль всей набережной.

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Студентка Диана вместе с подругами наблюдала за светло-лазерным шоу на Фестивальном причале: "Это было удивительно, фантастически красиво. Я такого еще в жизни не видела. Что сказать – эффектное завершение праздника".

А семья Мороз приехала к Днепру на празднование дня рождения города из Павлограда.

"Целый день сегодня празднуем с днепрянами День города. Чувствовалась атмосфера семейного праздника. Посетили локации на набережной, дождались светло-лазерного шоу и не пожалели. Очень понравилось. С восторгом дыхания наблюдали. Организаторы – молодцы, что придумали такую изюминку. Желаем городу и в дальнейшем так активно развиваться. Днепр – это сила!" – подчеркнул Евгений Мороз.

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

А днепрянка Татьяна праздновала День города вместе со своей большой семьей: "Каждый год на День города проводится что-то новое и неординарное. Нынешний праздник однозначно запомнится светло-лазерной артинсталяцией. Это было феерично, особенно в сочетании с композициями на воде. Кроме того, приятно поразила развлекательная программа на жилмассиве. В целом праздник состоялся "на ура!\". Любим и гордимся родным Днепром!", – добавила женщина.

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

Планируется, что артинсталяция будет работать каждый вечер в панораме левобережья, а дважды в неделю будет транслироваться лазерное шоу.

Светло-лазерная артинсталяция Dnipro Light Flowers

В общем Dnipro Light Flowers станет крупнейшей в мире постиндустриальной световой инсталляцией, – отметили в городском департаменте гуманитарной политики.