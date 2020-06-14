В Самарском районе Днепра, на берегу реки Шиянка, в воскресенье, 14 июня, нашли повешенного мужчину. По предварительной информации, он повесился на рукаве кофты.

Об этом сообщило издание Информатор. Тело мужчины обнаружили около 12:30. Журналисты отметили, что, вероятнее всего он повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было.

Как пишет издание, следов убийства на месте происшествия не обнаружено. Причины смерти должны установить судебно-медицинские эксперты.

Фото 18+!

На берегу реки в Днепре нашли повешенного мужчину. Фото 18+

На берегу реки в Днепре нашли повешенного мужчину. Фото 18+

На берегу реки в Днепре нашли повешенного мужчину. Фото 18+

На берегу реки в Днепре нашли повешенного мужчину. Фото 18+

Как писал OBOZREVATEL, в Мукачево в прямом эфире повесился 28-летний мужчина. Он успел заявить, что его довели правоохранители, которые якобы проводили обыск в его доме. В полиции сейчас расследуют мотивы и обстоятельства.