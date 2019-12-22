Мошенник похитил больше миллиона гривен с карт украинцев: раскрыта схема

В Днепре задержали 31-летнего местного жителя, который дублировал банковские карты граждан, снимая с них деньги. За полгода он смог завладеть более чем 1 миллионом гривен граждан.

Как сообщает Департамент киберполиции, имитируя ошибку работы банкомата, мужчина с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего клиента банка.

По информации правоохранителей, злоумышленник заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем он использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Мошенник похитил больше миллиона гривен с карт украинцев

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Затем получал доступ к банковским картам граждан.

Также он менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похищать имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Открыто уголовное производство. Мужчине объявлено подозрение и он арестован на 60 суток.

В Днепре задержали мошенника cyberpolice.gov.ua

В Днепре задержали мошенника cyberpolice.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, у мошенников появился новый вид развода при помощи ложного СМС и терминалов самообслуживания. Они представляются покупателями и обманывают продавцов.

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