Модернизированное Правобережное управление соцзащиты открыто для днепрян

Опенспейс, электронная очередь, детский уголок и все условия для людей с инвалидностью: Правобережное управление социальной защиты после капремонта начало принимать днепрян.

Новый уютный опенспейс, комфортная зона ожидания, детский уголок. После капитального ремонта начало свою работу Правобережное управление социальной защиты населения, на улице Трудовой, 1-А. Помещение, в котором еще с советских времен не было ремонта, стало доступным и удобным для получения услуг и людям с инвалидностью. Для этого установлено пандусы и обеспечено отдельное удобное табло (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Здание было построено в 1965 году под детский сад, а мы сюда переехали в 2015 году. После реорганизации в 2019 году районных управлений в три городские мэр Борис Филатов поставил первоочередную задачу – отремонтировать помещения управлений социальной защиты. До этого здание было в запущенном состоянии. Специалистам приходилось принимать посетителей в кабинетах, что было неудобно как днепрянам, так и социальным работникам. Так, уже с мая 2020 у нас начался капитальный ремонт. Пока были оборудовани опенспейс, санузел, который также адаптирован и для людей с инвалидностью. Также установлена электронная очередь, что обеспечивает более комфортное обслуживание граждан, а для ожидания предусмотрено диванчики и детская зона", – рассказала начальница Правобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета Ольга Антонова.

Начальница отдела приема граждан Правобережного управления социальной защиты населения ДМР Светлана Вовк работает здесь уже давно и сейчас радуется: "Произошедшие изменения нам очень нравятся. Спасибо городским властям за заботу. Эти улучшения чувствуют и наши посетители, потому что условия приема днепрян стали более комфортными. Мы, со своей стороны, продолжаем предоставлять быстро и качественно услуги гражданам теперь в комфортных условиях ".

Днепряне уже успели оценить все удобства нового светлого и уютного помещения. Потому что раньше своей очереди им приходилось ждать в тесных коридорах перед кабинетами. Например, Екатерина Шестопал посещает управление уже четыре года, и ей есть с чем сравнить: "Приятно была удивлена обновленному офису. Стало удобно и быстро. Подошел, взял талончик и сразу попадаешь к специалисту. Мне также понравился детский уголок, теперь можно спокойно приходить с детьми".

Днепрянин Александр Бунаков также доволен изменениями и как строитель отмечает: "Я вижу, что работы выполнены качественно, молодцы, так держать и дальше. До ремонта здесь был заброшенное состояние, а сейчас здесь приятно находиться. Когда заходишь в такое помещение, настроение улучшается, и я считаю, что и специалистам работать также стало лучше".

Елена Аршинова также оценила ремонт: "Прекрасный ремонт и отношение специалистов в управлении мне очень нравится. Здесь всегда чувствуешь понимание и уважение. В обновленном офисе стало более комфортно, а электронная очередь ускоряет получение социальных услуг".

Правобережное управления социальной защиты населения обслуживает более 162 000 жителей, а получателей услуг более 45 000. Сейчас в обновленном опенспейсе днепрян принимают 16 специалистов, которые квалифицированно оказывают почти 80 видов социальных услуг. Благодаря формату опенспейс и новой технике время приема значительно сокращается.