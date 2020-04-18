Местных лидеров дискредитируют, чтобы запустить централизацию власти – Филатов

Вместо того, чтобы продолжить передавать власть и ресурсы людям на места, в Украине проводят централизацию власти. При этом производится активная кампания по дискредитации лидеров на местах. Такое заявление в эфире программы "ИнфоВечер" на 5 канале сделал Днепровский мэр Борис Филатов.

По мнению мэра Днепра, попытки выставить лидеров местного самоуправления "феодальными баронами" является попыткой свернуть реформу децентрализации.

"Это делается, чтобы свернуть децентрализацию. Запускается так называемая дымовая завеса. Общественное мнение переориентируется в ложную сторону. Вместо того, чтобы строить государство снизу, от территориальных общин, передать людям вниз полномочия – децентрализацию сворачивают. Делают централизацию", – отметил Филатов.

Мэр Днепра также объяснил, с какой целью осуществляются попытки забрать у местного самоуправления полномочия ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, – ред.). По мнению Филатова, центральная власть стремится управлять застройками на местах исключительно из столицы.

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