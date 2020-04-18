Главная Новости
18 апреля • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

Местных лидеров дискредитируют, чтобы запустить централизацию власти – Филатов

490
Читать материал на украинском

Вместо того, чтобы продолжить передавать власть и ресурсы людям на места, в Украине проводят централизацию власти. При этом производится активная кампания по дискредитации лидеров на местах. Такое заявление в эфире программы "ИнфоВечер" на 5 канале сделал Днепровский мэр Борис Филатов.

По мнению мэра Днепра, попытки выставить лидеров местного самоуправления "феодальными баронами" является попыткой свернуть реформу децентрализации.

"Это делается, чтобы свернуть децентрализацию. Запускается так называемая дымовая завеса. Общественное мнение переориентируется в ложную сторону. Вместо того, чтобы строить государство снизу, от территориальных общин, передать людям вниз полномочия – децентрализацию сворачивают. Делают централизацию", – отметил Филатов.

Мэр Днепра также объяснил, с какой целью осуществляются попытки забрать у местного самоуправления полномочия ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, – ред.). По мнению Филатова, центральная власть стремится управлять застройками на местах исключительно из столицы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Децентрализация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
ГАСИ реформа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги