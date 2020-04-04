Мэры украинских городов объединяются в борьбе с коронавирусом – Филатов

В нынешней ситуации мэры украинских городов должны держаться вместе и помогать друг другу, ведь угроза эпидемии сейчас выше любых разногласий.

На этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире ток-шоу на телеканале "ZIK" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Давайте помогать друг другу, давайте держаться вместе. К сожалению, в 2014 году нам не удалось "сшить" страну. Сегодня эпидемия сделала так, что нет ни богатых и бедных, ни украиноязычных и русскоязычных, ни тех, кто принадлежит к различным патриархатам. Мы все – одна страна, один народ. У нас одна боль, одни проблемы и одна судьба", – отметил Борис Филатов.

Борис Филатов

Мэр Днепра также подчеркнул: важно вовремя направлять ресурсы туда, где есть самые большие проблемы.

Так, более недели назад мэр Днепр подарил Черновцам машину скорой медицинской помощи, чтобы помочь городу, который первым столкнулось со вспышкой коронавируса, избежать трагического сценария китайского Уханя и итальянской Ломбардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Бориса Филатова, карантин – вынужденые, однако необходимые меры. Самое главное сейчас – избежать экспоненциального взрыва заболеваемости на коронавирус.

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