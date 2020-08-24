Мэр Днепра Борис Филатов поздравил украинцев с Днем Независимости и напомнил о настоящем смысле этого праздника и заплаченной за независимость цене. Текст поздравления Филатова обнародовала пресс-служба Днепровского городского совета.

"Дорогие земляки! Годовщина Независимости – особый день. И для нас главное - не потерять его истинную суть. Независимость - это не просто красивое слово или дополнительный выходной. Эта дата сплетена из миллионов судеб тех, кто боролся за свободу своей страны. Здесь, в Днепре, мы знаем истинную цену украинской независимости. Ведь помним время, когда могли потерять все", – отметил политик.

Мер Днепра Борис Филатов Пресс-служба Днепровского городского совета

Филатов также отметил: будущее государства Украина зависит от каждого его гражданина.

"Будьте примером для своих детей. Берегите свою землю и уважайте друг друга. Украинцы от запада до востока объединены единой целью – жить в сильной стране. Днепр – город, на который может рассчитывать Украина!" – подчеркнул мэр Днепра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в споре между Зеленским и Филатовым победил последний: по решению суда Центральный мост в Днепре построен и эксплуатируется вполне законно. Следовательно, Филатов выиграл пари у Зеленского.