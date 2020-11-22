Медики об организации голосования в Днепре: избирателям ничего не угрожает

Избирательные участки Днепра полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, а прогулка до места голосования свежим воздухом положительно влияет на иммунитет.

Об этом на утреннем брифинге в Днепровской городском совете сказал директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Артем Ниделько.

"Все участки подготовлены к проведению голосования. Они обеспечены одноразовыми масками, пирометрами, а также дезинфицирующими средствами. Потоки избирателей разделены на вход и на выход. На пол нанесена специальная разметка для удобства социального дистанцирования. Избирателям ничего не угрожает. Мы призываем днепрян воспользоваться своим избирательным правом. При этом, не забывайте о противоэпидемических мероприятиях: берите с собой маску, собственную ручку", – подчеркнул он.

Медики призывают днепрян идти на выборы

Медики призывают днепрян идти на выборы

Как отметила во время брифинга медицинский директор КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи 6" ДМР Елена Землянская, статистика заболеваний после первого тура не продемонстрировала всплеска случаев заражения. Это свидетельствует о том, что с точки зрения санитарно-эпидемических норм подготовка к выборам была выполнена на высоком уровне. Во втором туре власть ужесточила требования по состоянию участков. Поэтому никакой угрозы для избирателей нет.

К тому же сам процесс посещения места для голосования предусматривает необходимость выйти на улицу.

"Прогулка свежим воздухом стимулирует к более эффективной работе дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Соответственно, участие в выборах полезно не только с точки зрения выполнения гражданского долга, но и с точки зрения укрепления собственного здоровья", – подчеркнула медик.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, жители Днепра выбирают мэра во втором туре местных выборов. Голосование проходит на 425 участках во всех районах города. Все они утром открылись вовремя и будут работать до 20:00.