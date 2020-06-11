Медики из Днепра пожаловались на травлю нардепа и произвол правоохранителей

В Днепре в городской больнице №21, которая является опорной больницей по борьбе с коронавирусом, полиция провела следственные действия и изъяла документы.

Как сообщает издание "Наше місто", правоохранители дестабилизировали работу медиков. Обыски прошли в частности в кабинете руководителя больницы Николая Турчина. Из кабинета изъяли документы.

Процедуру начала следователь городского управления полиции Валерия Заславская с изъятия документов. На их подготовку для полиции сотрудники больницы потратили несколько дней.

Накат силовиков на больницу в Днепре спровоцировал зараженный коронавирусом нардеп "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, который вместе с главой облсовета Олейником, как утверждает издание, последовательно мстит медикам Днепра за свой правдивый диагноз.

Стоит отметить, что следователь Заславская запретила журналистам присутствовать при проведении следственных действий.

Напомним, накануне коллектив медучреждения просил защиты от произвола "слуги" Нестеренко у главы государства Владимира Зеленского. Врачей и работников больницы поддержало множество коллег-медиков и простых жителей Днепра.

Президент не отреагировал на происходящее в Днепре. Однако выступил с заявлением Владимир Павлов, участник экспертной комиссии по борьбе с коронавирусом при областном совете, экс-директор областной больницы им.Мечникова, который сообщил: "Я лично набрал депутата Кирилла Нестеренко, сделал запрос правоохранителям и убедился, что нет никаких проверок".

При этом в результате проверки правоохранителей, которую спровоцировал Нестеренко и Олейник, нормальная жизнедеятельность 21-й городской больницы заблокирована. Медики просят о поддержке коллег со всей Украины и призывают власти страны защитить их давления и произвола.