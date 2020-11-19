Коллектив металлургического завода заявил, что поддержит Филатова на выборах в Днепре

Коллектив ЧАО "Днепровский металлургический завод" высказал намерение голосовать за Бориса Филатова во втором туре выборов городского главы.

Как пишет "Днепровская панорама", представители "ДМЗ" заявили, что внимание руководства Днепра к проблемам крупных промышленных предприятий помогает им преодолевать экономический и отраслевый кризисы.

"В последние годы экономика Украины переживает далеко не лучшие времена. Это можно сказать и обо всем горно-металлургическом комплексе. Но несмотря на все сложности, наше предприятие смогло привлечь нового инвестора, который не побоялся заходить на не самый новый завод, в не самое простое время и, по сути, в прифронтовую зону. На мой взгляд, это свидетельствует о доверии крупного частного бизнеса к руководству нашего города. Поэтому на предстоящих выборах я буду поддерживать действующего мэра Бориса Филатова", – рассказал местным телевизионщикам Иван Малый, директор по персоналу и социальным вопросам ЧАО "ДМЗ".

Напомним, что два года назад собственником предприятия стала компания DCH, одна из крупнейших отечественных финансово-промышленных групп. Новый инвестор вложил немалые средства в развитие и модернизацию завода. Владелец холдинга Александр Ярославский неоднократно встречался с мэром города Борисом Филатовым. Во время таких встреч руководитель Днепра поднимал перед инвестором и тему повышения заработной платы металлургам, и экологические вопросы.

"На выборах 22 ноября мы будем поддерживать Бориса Альбертовича Филатова. В сложной нынешней экономической ситуации, которая есть в стране и в металлургической отрасли, Филатов, наверное, единственный, кто четко понимает важность нашего предприятия для города. Со своей стороны мы также понимаем свою ответственность перед Днепром и выполняем взятые на себя экологические обязательства. За пять лет наши инвестиции в экологические проекты составили порядка 350 млн. грн. Нам удалось снизить выбросы на 25%. Это хороший результат, который мы смогли достичь вместе с городской властью", – отметил Юрий Михайлов, директор по производству ЧАО "ДМЗ".

По его словам, предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. Среди ближайших проектов – керамическая наплавка простенков коксовых батарей. Данная технология не только повышает эффективность работы печей, но и снижает нагрузку на окружающую среду.

Впрочем, мэру города коллектив предприятия благодарен не только за поддержку "Петровки". Как жители Днепра, металлурги прекрасно видят изменения, происходящие за воротами проходной завода.

"Я считаю, что выборы мэра города – это сопоставимо с выборами народных депутатов и президента страны. Когда мы видим, что город меняется в лучшую сторону, мы понимаем – благодаря кому и благодаря какой команде это происходит", – подчеркнул Сергей Колдомасов, старший мастер доменного цеха.

С ним согласен и начальник цеха Александр Андриенко.

"У нас продолжилось строительство метро – проект, который с 1995 года фактически был заморожен. Пустили троллейбусы на Парус, Тополь, Сокол. Отремонтирован Новый мост – основная артерия, соединяющая левый и правый. Восстановлен парк "Зеленый Гай". Очень хорошие начинания. Мэр поддерживает всевозможные культурно-массовые мероприятия. Это и джаз фестиваль, и шахматный турнир "Мемориал Синицына". Это все благодаря нашему мэру", – заявил Андриенко.

При этом особый акцент начальник доменного цеха сделал на том, что развитие идет равномерно, не исключая даже самые отдаленные уголки мегаполиса.

"Поселок Авиаторское в прошлом году вошел в состав города. Я знаю, какие коммунальные проблемы были до этого, и как они решаются сейчас. Я сам буду голосовать и всех агитирую голосовать за Филатова", – сказал он.

Другие представители трудового коллектива не просто намерены прийти на участки, но и агитируют своих друзей и близких не оставаться в стороне от политических процессов.

"Я сам проголосую. И рекомендую всем 22 ноября прийти на участки. Не нужно отсиживаться. От того, какой выбор мы сделаем, зависит, как мы проживем следующие пять лет", – отметил мастер доменного цеха Николай Коропец, оценивая пятилетнюю работу Филатова на посту городского главы.