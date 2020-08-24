Киев использовал опыт Днепра по водружению самого высокого Флага Украины

Водруженный ко Дню Флага в Киеве самый высокий флаг Украины имеет днепропетровские корни. Нынешний рекорд самого высокого киевского флагштока высотой 90 метров стал возможным благодаря технологиям, позволившим два года назад поднять в Днепре флаг на высоту 72 метра. Об этом в Facebook пишет Юрий Голик.

"Днепр. Киев. Два города. Два самых высоких Флага Украины. Одна технология", – отметил Голик, который в 2015-2019 годах был советником главы Днепропетровской ОГА.

Флаг в Днепре Facebook Юрия Голика

Еще недавно флаг в Днепре был абсолютным рекордсменом в Украине Facebook Юрия Голика

По словам Голика, команда в Днепропетровской ОГА и Киев заявили об установке флага одновременно еще в 2017 году. В итоге, в Днепре флаг установили в течение года, а Киеву потребовалось больше времени.

"Зимой этого года на встрече с Виталием Кличко я рассказал о нашей технологии этого Флага, придуманной и воплощенной легендарным Петровичем. После чего Киев взял на вооружение нашу технологию и сделал один в один по ней", – рассказал Голик.

Флаг в Киеве Facebook Юрия Голика

Строительство флагштока по технологии, придуманной и воплощенной Андреем Курляком, и устройство вокруг флага парка стоили Днепропетровской ОГА в 2018-м 20 млн гривен. Применение опыта Днепра позволило и в Киеве удешевить весь проект.

"В результате, Флаг есть. Стоимость проекта в разы дешевле. Сроки минимальны. А мы рады и горды быть причастными к самому высокому Флагу Украины в Киеве. Спасибо мэру Киева за грамотное решение", - написал Голик.

Он также предложил Виталию Кличко изучить и другие проекты Днепропетровской области, реализованные командой бывшего губернатора Валентина Резниченко. Таких проектов насчитывается более 2000, но Голик делает особый акцент на двух: "Виталий Владимирович, давайте спроецируем на столицу еще пару наших проектов. Аллею Героев и Музей АТО, которые мы создали в 2016-2018 годах в Днепре. Это будет правильно".

Напомним, недавно исполнилось 4 года уличной экспозиции Музея АТО в Днепре, для которой экспонаты привозили из зоны боевых действий.