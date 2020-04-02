Карантин в Днепре усилили: стало известно, чего нельзя делать

В Днепре усиливаются карантинные ограничения. Соблюдение горожанами карантина будет контролировать полиция, а нарушителям светят большие штрафы. Об ужесточении ограничений, направленных на избежание массового заражения людей коронавирусом, рассказал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Фейсбук.

Униан

"Карантин. Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки (!) теперь закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн", - сообщил Филатов.

Он обратился к жителям города с призывом ответственно подойти к соблюдению установленных ограничений, ведь от этого, в прямом смысле слова, зависят жизни людей.

"Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных", - объяснил городской голова Днепра.

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