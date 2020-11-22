Избиратели Днепра до вечера будут ездить общественным транспортом бесплатно

Жители Днепра продолжают голосовать на выборах городского головы. По состоянию на 12:00 в Днепре не зафиксировано существенных нарушений избирательного процесса, которые могли бы повлиять на волеизъявление горожан.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики горсовета Днепра Артем Ниделько. Кроме того, представитель мэрии сообщил, что перевозчики, работающие на маршрутах по всему городу, по собственной инициативе организовали бесплатный трансфер на избирательные участки в течение всего дня.

"Призываем жителей города активнее голосовать. Те, кто не проживает в пешей доступности избирательного участка, могут воспользоваться общественным транспортом. Многие перевозчики, понимая важность сегодняшнего голосования, пошли на встречу городской власти и организовали трансфер", – подчеркнул он.

По словам специалиста сектора контроля выполнения договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Ивана Васючкова, бесплатный проезд в автобусах и маршрутках предлагают практически все автотранспортные предприятия.

"Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд в любом направлении, необходимо предъявить селфи на фоне избирательного участка. Его следует сделать на выходе из помещения, например, на фоне вывески с номером участка. Прокатиться бесплатно можно будет несколько раз и в любом направлении. Акция продлится до 20:30", – сообщил Иван Васючков.

Он также отметил, что все автотранспортные предприятия, участвующие в этом мероприятии, придерживаются противоэпидемических требований. То есть проезд безопасен для пассажиров. Если, конечно, при этом они сами выполняют правила: носят защитную маску и держат социальную дистанцию.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, жители Днепра выбирают мэра во втором туре местных выборов. Голосование проходит на 425 участках во всех районах города. Все они утром открылись вовремя и будут работать до 20:00.