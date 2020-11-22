Гуляй, дыши, голосуй: в Днепре начали работу все ярмарки. Фото

Мария Шевчук Днепр 13:32, 22.11.2020 Обновлено: 13:48, 22.11.2020

В воскресения, 22 ноября, днепрян приглашают на староказацкий чай, тыквенный пирог и шаурму. Ассоциация рестораторов Днепра проводит воскресник, тем самым выражая свое отношение к карантину выходного дня, сообщают организаторы акции, передает сайт горсовета.

В Днепре проходит ярмарка выходного дня
В Днепре проходит ярмарка выходного дня
В Днепре проходит ярмарка выходного дня

Рестораторы приготовили для днепрян сюрпризы: староказацкий чай из самого большого в мире самовара, 10-метровый тыквенный пирог и 6-метровая шаурму!

В Днепре проходит ярмарка выходного дня
В Днепре проходит ярмарка выходного дня

Всех, кто придет на ярмарку после голосования, ждет небольшое угощение в подарок.

Локации находятся по всему городу, ярмарка работает с с 9:00 до 18:00.

Комментировать
Днепр

Смотрите также

Украине нужен локдаун с остановкой общественного транспорта, – врач

Украина получит 8 млн доз вакцины, но в аптеках ее не будет, – профессор Дубров

Во Львове 11-летняя девочка вдохнула гвоздь: врачи провели сложную операцию

Террористы на Донбассе устроили провокацию, обстреляв военных ОС

Под Киевом пытались организовать "протестный Майдан": блоггеры развенчали фейк