Гуляй, дыши, голосуй: в Днепре начали работу все ярмарки. Фото

В воскресения, 22 ноября, днепрян приглашают на староказацкий чай, тыквенный пирог и шаурму. Ассоциация рестораторов Днепра проводит воскресник, тем самым выражая свое отношение к карантину выходного дня, сообщают организаторы акции, передает сайт горсовета.

Рестораторы приготовили для днепрян сюрпризы: староказацкий чай из самого большого в мире самовара, 10-метровый тыквенный пирог и 6-метровая шаурму!

Всех, кто придет на ярмарку после голосования, ждет небольшое угощение в подарок.

Локации находятся по всему городу, ярмарка работает с с 9:00 до 18:00.