'Городская мафия украла у нас общую победу': Борис Филатов назвал выборы-2020 'фарсом'

Действующий мэр Днепра Борис Филатов, который баллотировался на этот пост в 2020 году от политической партии "Пропозиція", назвал последние выборы главы Днепровского горсовета "фарсом". На своей страничке в Фейсбук он призвал своих сторонников и всех жителей города "не дать во втором туре кандидату от мафии ни единого шанса".

"В 2015 году была трагедия. Тогда распрекрасные непроходные "демократические" кандидаты в совокупности забрали у меня больше 10 процентов голосов, а власть организовала аресты, спецназ и бронетранспортёры. В 2020-м выборы превратились в фарс", – заявил Филатов.

Основанием для такого заявления стали многочисленные провокации, через которые, по словам мэра Днепра, пришлось пройти его команде и ему самому во время предвыборной гонки.

"Технические кандидаты, коих было более десятка, топтались вовсю по мне на телеканалах Коломойского и Петровского вкупе с другими помойными медиаресурсами, а бандюки срывали мои встречи с людьми, кидаясь зелёнкой с нашатырём и изображая из себя "националистов". Профессиональные минусовщики, "антикоррупционеры" с "патриотами", на этот раз набрали каждый от полпроцента до двух, но выполнили задачу, поставленную им их хозяевами", – заявил Филатов.

Он убежден: будь избирательная кампания честной и цивилизованной – он смог бы победить уже в первом туре.

"В результате их усилий я таки не дотянул до победы в первом туре каких-то несчастных три процента", – написал Филатов.

Ход и результаты выборов подтолкнули политика к резкому выводу: "городская мафия украла у всех нас нашу общую победу. В том числе, при помощи "сеток" и "каруселей".

"Человеческая память имеет удивительное свойство быстро забывать о плохом. Дорогие земляки, вспомните лучше, как совсем недавно, эта банда во главе с "директором горсовета" и его одиозным партнером Олегом Царёвым разбирала тогдашний Днепропетровск на запчасти. Когда десятки гектаров городской земли уходили в одни руки, электротранспорт уничтожался в угоду частным перевозчикам, целые троллейбусные маршруты срезались на металлолом, повсеместно процветал "базар-вокзал", самострои росли, как грибы, а все, кто хотел получить в исполкоме минимальную бумажку, были вынужден стоять в очереди, чтобы им "выписали билет", – напомнил Филатов реалии Днепра несколькалетней давности.

При этом, по словам действующего мэра, его предшественник Иван Куличенко никак не останавливал творящийся в городе произвол.

"А вроде как приличный, но слабохарактерный Иван Иваныч, выполнял роль "картонного" мэра, в то время как публика, до сих пор путающая в разговоре падежи, чувствовала себя в нашем славном Городе "хозяевами жизни". Забыли? Так вспомните, пожалуйста, те, у кого короткая память", – предложил Филатов.

Он призвал днепрян прийти 22 ноября на избирательные участки и "не дать во втором туре кандидату от мафии ни единого шанса".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что наибольшую поддержку избирателей Днепра на выборах городского главы получил действующий мэр Борис Филатов. Вместе с ним во второй тур выходит депутат Днепровского горсовета Загид Краснов. При этом, по сообщениям местных СМИ, последний может быть причастен к махинациям с результатами выборов: по данным журналистов, Краснову якобы приписывались голоса, отданные за других кандидатов.