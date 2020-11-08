В Днепре разгоняют фейк о повышении тарифов за квартплату

7 ноября поздно вечером в Днепре по соцсетям начали разгонять лживую информацию о повышении тарифов на квартплату.

Некий Геннадий Бутенко, который называет себя великим активистом и поборником справедливости, опубликовал пост о повышении тарифов на квартплату в Днепре в 2 раза. Свои слова он "подкрепил" липовым решением исполкома Днепра, сообщает "Наше Місто".

Когда днепряне начали массово писать ему, что информация является фейком и он нагло врет, Геннадий Бутенко удалил посты по всех группах. Но комментарии людей под ними остались.

Дезинформировала горожан еще одна активистка, экс-заммэра Днепра Ирина Зайцева.

В пресс-службе Днепра корреспонденту "Наше Місто" показали настоящее решение исполкома под №915, а также отметили, что никакого повышения тарифов в Днепре не предвидится. Более того, тарифы за квартплату в Днепре одни из самых низких в стране.